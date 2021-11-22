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    Edirne sınırında yakalanan iş adamı tutuklandı

    Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalanan iş adamı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 22.11.2021 - 21:08
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    Edirne sınırında yakalanan iş adamı tutuklandı

    Daha önce terörizmi finanse etmek suçundan gözaltına alınan ve Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen iş adamı Abuzer A., mahkemede beraat etmişti.

    EDİRNE'DE YAKALANDI

    Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin kararına itiraz etti. Yurt dışına çıkış yasağı konulan Abuzer A. ise, yasa dışı yollardan HDP’li eski Kömür Belediye Başkanı Hüseyin Y. ile birlikte geçtiğimiz günlerde yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne’nin İpsala ilçesinde yakalandı.

    TUTUKLANDI

    Jandarma ekipleri tarafından Adıyaman’a getirilen Abuzer A., Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Abuzer A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

    Edirne sınırında yakalanan iş adamı tutuklandı #1

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