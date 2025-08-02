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Edirne ve Kırklareli'de düzensiz göçmen operasyonu: 24 yakalama

Edirne'de 19, Kırklareli'de 5 olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen yakalanarak Edirne'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Kırklareli'de Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA AA
02.08.2025 10:00
Edirne ve Kırklareli'de düzensiz göçmen operasyonu: 24 yakalama

Türkiye'den Avrupa'ya geçmek üzere hareket eden düzensiz göçmenlerin yakanlamasına devam ediliyor.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 19 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER GERİ GÖNDERİLECEK

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de 5 düzensiz göçmen yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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