Edirne ve Kırklareli'de düzensiz göçmen operasyonu: 24 yakalama

Türkiye'den Avrupa'ya geçmek üzere hareket eden düzensiz göçmenlerin yakanlamasına devam ediliyor.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 19 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
DÜZENSİZ GÖÇMENLER GERİ GÖNDERİLECEK
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de 5 düzensiz göçmen yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.