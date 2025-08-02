Edirne ve Kırklareli'de düzensiz göçmen operasyonu: 24 yakalama Edirne'de 19, Kırklareli'de 5 olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen yakalanarak Edirne'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Kırklareli'de Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.