Edirne ve Van’da uyuşturucu operasyonu: 471 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van ve Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığının 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığı ile müşterek çalışmalarına istinaden, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçunun ortaya çıkarılması ve uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi maksadıyla operasyon düzenlendi.

471 KİLOGRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma tarafından JİHA destekli düzenlenen operasyonlar sonucu Van’da 358 kilogram, Edirne’de ise 113 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

5 TUTUKLAMA

Operasyonlar sonucu 5 şüpheli yakalanırken şüphelilerin tamamı tutuklandı.