Kış geri dönüyor: Sıcaklıklar düşecek, yağmur artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye'de hava sıcaklıkları, başlangıçta mevsim normalleri civarında seyrederken 1 Mayıs'tan itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak belirgin şekilde azalacak.

Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek.

Yağışlı hava da etkisini artıracak.

BİRÇOK BÖLGEDE YAĞIŞLAR HAKİM

Bugün, parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim.

Özellikle Marmara, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile bazı iç kesimlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yer yer güneşli, yer yer bulutlu ve yağışlı bir hava görülecek.

Sıcaklıklar henüz yüksek seviyelerde; batı ve güneyde 20-25 derece, bazı iç kesimlerde daha düşük değerler etkili olacak.

BALKANLARDAN SOĞUK VE YAĞIŞ GELİYOR

Cuma günü Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıkların kuzeybatıdan başlayarak düşmeye başlaması bekleniyor.

Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Özellikle iç ve doğu kesimlerde daha yoğun yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık değerlerinin önceki güne göre genel olarak düşüş göstereceği, hafta sonu için serin ve yağışlı hava başlangıcı niteliğinde olacağı değerlendiriliyor.

SICAKLIKLAR NORMALLERİN ALTINA DÜŞECEK

Cumartesi günü yağışlı ve serin havanın devam etmesi bekleniyor.

Özellikle iç kesimlerde, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da sağanak yağış öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceği, birçok ilde maksimum sıcaklıkların 10-18 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yer yer kuvvetli ve gök gürültülü olacağı değerlendiriliyor.

HEM SOĞUK HEM YAĞIŞLI BİR GÜN YAŞANACAK

Pazar günü serin ve yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Bazı bölgelerde güneşli aralıklar da var ancak genel olarak bulutlu ve yağmurlu hava öngörülüyor.

Sıcaklık değerlerinin düşük seviyelerde kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

YAĞMURUN ETKİSİ DEVAM EDECEK

Pazartesi günü de yağışlı havanın hakimiyetini sürdürmesi bekleniyor.

Özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin altında ve serin bir hava hakim olacağı değerlendiriliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

30 Nisan Perşembe:

1 Mayıs Cuma:

2 Mayıs Cumartesi:

3 Mayıs Pazar:

4 Mayıs Pazartesi: