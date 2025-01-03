Edirne'de 300 liradan 100 liraya indirimli hamsi fırtınası

Edirne Balıkpazarı Caddesi'nde geçen hafta 300 liradan satılan hamsi, bu hafta adeta fiyatıyla şaşırttı. Kilogramı 100 liraya kadar düşen hamsi, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
HAMSİ BOLLUĞU, FİYATLARI DÜŞÜRDÜ
Balıkçı Yusuf Çimen, Karadeniz’de yaşanan hamsi bolluğunun fiyatlara yansıdığını belirtti:
Bugün balık tezgahları tarihinin en hareketli günlerinden birini yaşıyor. Biz bile hamsinin fiyatının bu kadar düşeceğini tahmin etmedik. Kıyıköy’den gelen bol miktardaki hamsi, piyasayı hareketlendirdi. 100 liraya hamsi adeta bedava. Şu ana kadar yaklaşık 150 kasa, yani 2 ton hamsi sattık. Vatandaşlarımızın ilgisi bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Fiyatların bu seviyelerde en az iki hafta daha kalacağını düşünüyoruz.
VATANDAŞLAR MEMNUN
Fiyatlardaki düşüş, vatandaşları da sevindirdi. Balık alışverişi yapan Mehmet Sarıbaşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Uzun zamandır balık fiyatları nedeniyle tereddütle tezgahlara bakıyorduk. Şimdi ise fiyatların düşmesiyle hamsiye doyuyoruz. Ailem için bol bol aldım. İnşallah bu bolluk devam eder.
Edirne’de balıkçı tezgahları bu hafta dolup taşarken, uygun fiyatlı hamsiyle vatandaşlar sofralarını şenlendirdi.
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