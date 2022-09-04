Edirne'de 500 modifiyeli araç tutkunları festival düzenledi

Güzellik, basıklık ve desibel yarışmalarının yapıldığı modifiyeli araç festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar, "Bu işin keyif kısmındayız, rekabet kısmında değiliz" dedi.

Birçok bölgede modifiyeli araç tutkunları tarafından düzenlenen festival bu yıl ilk kez Edirne'de yapıldı.

Modfiye araç tutkunlarını bir araya getiren organizasyona 500 araç katıldı.

Tunca ve Meriç nehirleri arasında düzenlenen etkinliğe İstanbul, Bursa, İzmir, İzmit, Kırklareli ve Tekirdağ'dan katılan araçlar arasında güzellik, basıklık ve desibel yarışmaları yapıldı.

"Bu işin keyif kısmındayız, rekabet kısmında değiliz"

Türkiye'nin en büyük ses sitemi firmaları ve ekiplerinin festivale katıldığını kaydeden Edirne Tuning Motorsporları Derneği Başkan Yardımcısı Tanju Çırak, "Burada yaklaşık 500 araçlık bir festival gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız dostluk ve eğlenmek. Türkiye'nin birçok yerinden en büyük ses sistemi firmaları, en büyük ekipler bizlerle birlikte burada. Bunu bir gelenek haline getirmek istiyoruz Edirne'mizi tanıtmak amacıyla.

Burada araç güzellik yarışmaları, basıklık yarışmaları, desibel yarışmaları olacak. Bununla ilgili tüm herkesin desteğini bekliyoruz. Amacımız çoğunluk olmak değil az ve öz olmak. Dostlarımızla birlikte güzel vakit geçirmek istiyoruz. Bu işin keyif kısmındayız, rekabet kısmında değiliz. Sadece dostluk ve eğlence peşindeyiz" dedi.

"Amacımız dostluk ve hobi"

DHA'nın aktarımına göre; festivale katılanlardan Emre Tolga Şahin, organizasyon sayesinde kendileri gibi modifiye araç tutkunlarıyla tanıştıklarını belirterek, "Buraya otomobilseverler olarak geldik. Yaklaşık 55-60 araçlık katılım sağladık. Toplamda diğer firmalarla birlikte 200 araba olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve İzmit'ten katılım sağlamış bulunuyoruz. Amacımız dostluk ve hobi. Hobilerimiz sayesinde diğer insanlarla tanışıyoruz. Başka bir beklentimiz yok burada" dedi.



































