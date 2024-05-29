Edirne'de 573 yıllık köprü zarar gördü...
Akşam saatlerinde Yenimaret Mahallesi'ndeki tarihi Saraçhane Köprüsü üzerinde meydana gelen olayda Cem A. yönetimindeki 22 ACV 286 plakalı hafif ticari araç, köprü üzerinde seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Köprünün korkuluklarını aşıp tarlaya uçtu
Savrulan araç, köprünün korkuluklarını aşıp tarlaya düşerek ters döndü.
Cem A., araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Cem A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tedavi isteğini kabul etmedi.
308 promil alkollü çıktı, 9 bin 456 lira para cezası
Yapılan kontrolde Cem A.’nın 308 promil alkollü olduğu belirlendi.
Bunun üzerine ehliyetine 6 ay süreyle el konulan Cem A.'ya alkollü araç kullanmaktan 9 bin 456 lira para cezası uygulandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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