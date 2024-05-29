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Edirne'de alkollü sürücü tarihi köprüden uçtu

Edirne'de alkollü sürücü tarihi köprüden uçtu Tarihi Saraçhane Köprüsü üzerinde Cem A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, metrelerce yükseklikten tarlaya uçtu. Ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan şoför Cem A.'nın yapılan kontrolde 308 promil alkollü olduğu belirlendi.