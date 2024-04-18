Edirne’de asayiş uygulaması

İHA
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve trafik ekipleri şehrin dört bir yanı başta olmak üzere kenttin kalabalık noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda, durdurulan araçlarda bulunan kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı
Şüpheli görülen sürücü ve yolculara üst araması yapan ekipler, bazı araçların bagajlarında da arama yaptı.
Alkolü olarak direksiyon başında yakalanan ve aranması bulunan kişiler hakkında işlem yapıldı.
Uygulamayla huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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