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Edirne'de boş arsada telef olan kediler bulundu

Edirne'de boş arsada telef olan kediler bulundu

Edirne'de boş bir arsada telef olmuş halde bulunan yaklaşık 15 kedinin ölüm sebebinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.