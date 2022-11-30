Edirne'de boş arsada telef olan kediler bulundu
Edirne'de boş bir arsada telef olmuş halde bulunan yaklaşık 15 kedinin ölüm sebebinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.
- 30.11.2022 - 23:43
Edirne'nin Talatpaşa Mahallesi Külhan Sokak’ta yaşanan olayda, boş bir arazide çok sayıda kedilerin telef olduğunu gören vatandaşlar ihbarda bulundu.
Duruma tepki gösteren vatandaşlar, telef olan kedileri telefonlarıyla kayda aldı.
Kedilerin ölüm sebebi araştırılıyor
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kedilerin ölüm sebebini açıklığa kavuşturmak için incelemelerde bulundu.
İHA'nın haberine göre, kedilerin ölüm sebebinin bulunması için araştırmalar devam ediyor.