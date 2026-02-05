Abone ol: Google News

İzmir açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 11'i çocuk 28 düzensiz göçmen ile insan kaçakçısı şüphelisi ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kişi yakalandı.

Yayınlama Tarihi: 05.02.2026 01:15
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.

LASTİK BOTTAKİ 28 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Ekipler, durdurduğu lastik bottaki 11'i çocuk 28 düzensiz göçmeni karaya çıkardı, insan kaçakçısı şüphelisi ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

