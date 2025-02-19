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İHA

Edirne’de dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, gece ilerleyen saatlerde etkisini artırarak şehri beyaza bürüdü. Kentin simgesi, Mimar Sinan’ın başyapıtı Selimiye Camii ve çevresindeki tarihi alanlar ile cadde ve sokaklar karla kaplandı.

ÇOCUKLAR KARIN KEYFİNİ YAŞADI

Yağan kar, özellikle çocuklar için büyük bir neşe kaynağı oldu. Gece saatlerinde dışarıya çıkarak karın keyfini süren vatandaşlar, kimi kardan adam yaparak kimi de kar topu savaşıyla eğlenceli anlar geçirdi. Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, okuldan sonra Selimiye Meydanı’nda kar topu oynayarak eğlendi.

Ortaokul öğrencisi Kaan Arabacı, kar yağışını coşkuyla karşıladıklarını belirterek, “Öğle arası arkadaşlarımla birlikte kar topu oynayıp, günü doyasıya geçirdik.” dedi.

BUZLANMA UYARISI YAPILDI

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü şehirde, kar yağışının önümüzdeki günlerde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Yetkililer, buzlanma riski nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.