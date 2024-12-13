İHA
Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi.
YAKALANAN GÖÇMENLER İL GÖÇ İDARESİ'NE SEVK EDİLDİ
Çok sayıda polisin yanı sıra İl Göç İdaresi personelinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, metruk binalar didik didik arandı.
Girilmedik yer bırakmayan polis ekipleri, yakaladıkları göçmenlerin evraklarını kontrol ederken, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de mobil göç noktası araçlarında göçmenlerin parmak izlerini aldı.
Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresine Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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