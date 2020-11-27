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    Edirne’de ev hanımlarına çağrı

    Ciddi vaka artışı yaşanan 15 il arasında yer alan Edirne’de, ev hanımları uyarıldı.
    • İHA
    • 27.11.2020 - 10:46
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    Edirne’de ev hanımlarına çağrı

    Edirne'de HES uygulamasından 15 gün arayla alınan görüntülerde, vaka artışının ciddi oranda yükseldiği görülüyor.

    15 gün önce yüksek riski temsil eden kırmızı alanların az sayıda bulunduğu kentte bugünkü görüntülerde ise çoğu alanın yüksek riskli olduğu görülüyor.

    Adeta kırmızı alarm veren Edirne’de artan vaka sayılarına karşı denetimler de artırılıyor.

    VALİ MESAJLA ÇAĞRI YAPTI

    Öte yandan, Edirne Valisi Ekrem Canalp’in talimatıyla STK’lara gönderilen mesajda koronavirüs tedbirleri kapsamında özellikle ev hanımlarına önemli çağrıda bulunuldu.

    Gönderilen mesajda Edirne genelinde son zamanlarda ev hanımlarının vaka artışına sebep oldukları belirtildi.

    Ev hanımlarının kendi aralarında gün düzenlememelerinin, komşu ziyareti yapmamalarının ve sosyal izolasyona dikkat etmelerinin önem arz ettiği vurgulanan mesajda, üst düzey duyarlılık çağrısı yapıldı.

    Edirne’de ev hanımlarına çağrı #1

    Edirne’de ev hanımlarına çağrı #2

    Edirne’de ev hanımlarına çağrı #3

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