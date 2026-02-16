Edirne'de fırtına ve şiddetli sağanak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonucu beklenen fırtına, yurdun birçok kesiminde etkisini gösterdi.

Edirne'de de gün boyu etkisini artırarak süren lodos ve sağanak yağış sonrası bazı noktalar adeta göle döndü.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar zorlukla ilerledi. Kuvvetli rüzgârın etkisiyle bazı bölgelerde ağaç dallarının kırıldığı görüldü.

SANAYİ SİTESİ SULAR ALTINDA KALDI

Yeni Sanayi Sitesi bölgesinde birçok sokak ve Güney Çevre Yolu su altında kalırken, yağmur sonrası oluşan su birikintileri nedeniyle sanayi esnafı ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Esnaf iş yerlerinin önünde biriken suları kendi imkânlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

YETKİLİLERDEN UYARI

Olumsuz hava şartları vatandaşlara zor anlar yaşatırken, yağmur sonrası gökkuşağı oluştu.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

3 GÜN DAHA SÜRECEK

Meteorolojik değerlendirmelere göre fırtına ve sağanak yağışın perşembe gününe kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.