Euro
12.731
1.32%
Dolar
11.2732
2.15%
Altın
670.67
1.54%
Borsa
1.737
0.03%
Bitcoin
642.001
-0.70%
BTXN Coin
21.47
2.33%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Edirne'de hastaneden tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı

    Edirne'de sağlık kontrolü için hastane getirilen tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 19.11.2021 - 20:56
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 21:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne'de hastaneden tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı

    Edirne'de "fuhuşa aracılık" suçundan tutuklanan  29 yaşındaki G.G. , cezaevine teslimi öncesi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne getirildi.

    KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR, POLİS YAKALADI

    G.G.’nin ekip otosundan indiği sırada bir kişi polisleri oyalamaya çalışırken G.G. bekleyen otomobile binerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Polis memuru, ikaz etmesine rağmen durmayan aracın lastiğine ateş etti.

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı. G.G. cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Edirne'de hastaneden tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı VİDEO

    Edirne de hastaneden tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı #1

    Edirne de hastaneden tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı #2

    Edirne de hastaneden tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı #3

    Edirne de hastaneden tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı #4

    Edirne de hastaneden tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı #5

    Edirne de hastaneden tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı #6

    Edirne de hastaneden tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı #7

    Edirne de hastaneden tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı #8

    Edirne de hastaneden tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı #9

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir