Edirne'de sağlık kontrolü için hastane getirilen tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de "fuhuşa aracılık" suçundan tutuklanan 29 yaşındaki G.G. , cezaevine teslimi öncesi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne getirildi.

KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR, POLİS YAKALADI

G.G.’nin ekip otosundan indiği sırada bir kişi polisleri oyalamaya çalışırken G.G. bekleyen otomobile binerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Polis memuru, ikaz etmesine rağmen durmayan aracın lastiğine ateş etti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı. G.G. cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne'de hastaneden tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı VİDEO

































