Edirne'de iki şahıs suya düşme tehlikesi atlattı

Ülke genelinde kış mevsimiyle birlikte yağışlarda artış yaşandı.

Olumsuz hava koşulları Edirne'yi de etkisi altına aldı.

Etkili olan yağışların ardından Yeniimaret Mahallesi ile şehir merkezini birbirine bağlayan Yalnız Göz Köprüsü'nün bir bölümü sularla kaplandı.

2 ŞAHIS UYARILARI DİKKATE ALMADI

Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle köprünün bir kısmı kullanıma kapatıldı.

Şehir merkezine geçmek isteyen iki vatandaş, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen köprünün kanat kısmından yürüyerek karşıya geçmeye çalıştı.

ŞAHISLAR SUYA DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Tehlikeli anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından endişeyle izlendi.

Şahısların suya düşme riskiyle karşı karşıya kaldığı görüldü.

UYARILAR PEŞ PEŞE YAPILDI

Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yağış sonrası su seviyesinin yükseldiği bölgelerde güvenlik önlemleri sürerken, vatandaşların yapılan uyarılara uyması istendi.