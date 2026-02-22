Abone ol: Google News

Hatay'da kapı korkuluğuna sıkışan kediyi kurtama operasyonu

İHA İHA

Kırıkhan ilçesinde demir kapı korkuluğuna sıkışarak mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtardı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Gazi Mahallesi'nde bir kedi, demir kapı korkuluğuna sıkıştı. 

Kediyi kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE KURTARDI 

Kedi, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Sağlık kontrolleri yapılan kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.

