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DHA

Edirne'de korkutan kaza..

Sabaha karşı Abdurrahman Mahallesi Tarlakapı Caddesi’nde meydana gelen olayda A.D. idaresindeki 22 PF 515 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki 34 JG 2149 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Savrulan otomobillerden biri, park halindeki araçlara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜLER ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazadan yara almadan kurtulan sürücülerin yapılan kontrollerinde A.D.’nin 0.81 promil, M.Y’nin ise 0.69 promil alkollü olduğu tespit edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor..