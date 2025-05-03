Edirne'de kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

İHA

Edirne'nin Keşan ilçesinde nPaşayiğit Caddesi'nden Kurtuluş Caddesi istikametine giden 34 GGS 137 plakalı kamyonet, Şehit Piyade Er Hakan Korkmaz Sokak kesişiminde, bakkaldan çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki Hızır Metin K.'ye çarptı.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan çocuğu kamyoneti ile özel bir hastaneye götüren sürücü, kamyonetini hastane bahçesine bırakarak kayıplara karıştı.

Ağır yaralanan Hızır Metin K., buradaki ilk tedavisinin ardından İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

8 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.