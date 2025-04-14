DHA

Edirne’nin Kocasinan Mahallesi’nde yıllardır süren trafo tartışması, mahalle halkının kararlı duruşuyla gündemde kalmaya devam ediyor. Elektrik dağıtım şirketi, 2016 yılında Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki yeşil alana, bölgedeki trafoların yetersiz kaldığını öne sürerek Edirne Belediye Meclisi kararıyla trafo binası inşa etti. Ancak mahalle sakinleri bu duruma sert tepki gösterdi.

MAHKEME HALKI HAKLI BULDU, TRAFO HALEN YERİNDE

Belediye meclis kararının iptali için Edirne Bölge İdare Mahkemesi’ne başvuran mahalleli, 2017 yılında alınan karar ile haklı bulundu. Karar, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından da onaylandı. Ancak aradan geçen yıllara rağmen trafo binası hala kaldırılmadı.

DİLEKÇELER YAZILDI, CEVAPLAR GELDİ, SONUÇ YOK

Mahalle sakinleri, 2022 yılında elektrik dağıtım şirketine bir dilekçe göndererek mahkeme kararının uygulanmasını ve trafonun kaldırılmasını talep etti. Şirket, 22 Mart 2023 tarihinde verdiği yanıtta, yıkımın değerlendirme aşamasında olduğunu ve işlemlerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK’nın görüşüne bağlı olduğunu bildirdi. Ancak aradan geçen iki yılın ardından hâlâ somut bir adım atılmadı.

MAHALLEDİ YENİDEN TRAFO ÖNÜNDE: "BU BİNA HUKUKSUZDUR"

Duruma tepki gösteren mahalle halkı, bugün trafo binası önünde bir araya gelerek açıklama yaptı.

Mahalle sakinlerinden Furkan Fulya Deniz, sürecin yıllardır sürmesine rağmen kararın uygulanmadığını belirterek, "Biz tüm yasal yolları tükettik, karar bizim lehimize. Ancak hâlâ işlem yapılmadı. Binanın kaldırılmasını ve alanın yeniden yeşil alana dönüştürülmesini istiyoruz" dedi.

Deniz ayrıca, Trakya Üniversitesi’nden alınan bilirkişi raporuna göre binanın yüksek düzeyde radyasyon yaydığını iddia ederek, hastane karşısında böyle bir yapının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

"ÇAMLIK ALANIMIZI GERİ İSTİYORUZ"

Mahalleli Yılmaz Eren de, bölgedeki yeşil alanların sınırlı olduğuna dikkat çekerek, “Burası geçmişte dernek binasıyla işgal edilmişti, onu da yıktırdık ve ağaç diktik. Ancak ardından bu trafo binası yapıldı. Mahalleli olarak tüm hukuki yolları kullandık. Şimdi bu binanın yıkılıp alanın eski haline getirilmesini istiyoruz” diye konuştu.

"HALK ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI, ŞİMDİ SIRA İDAREDE"

O dönem Edirne Kent Konseyi Başkanı olan Ziya Gökerküçük ise, mahalle halkının kentlilik bilinciyle örnek bir duruş sergilediğini belirterek, “Vatandaşlar görevini yaptı, şimdi idare makamlarının bu soruna çözüm üretmesi gerekiyor. Umuyoruz ki yetkililer sorumluluklarını yerine getirir” ifadelerini kullandı.