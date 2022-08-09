Petrol
96.14
-0.53%
Euro
18.2811
-0.09%
Dolar
17.9018
-0.27%
Altın
1.032
0.12%
Borsa
2785
0.00%
Bitcoin
416.375
-3.38%
BTXN Coin
7.53
-2.58%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Edirne'de Meriç Nehri kıyısında çıkan örtü yangını korkuttu

    Edirne'de Meriç Nehri kıyısındaki otlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
    • 09.08.2022 - 21:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne'de Meriç Nehri kıyısında çıkan örtü yangını korkuttu

    Akşam saatlerinde Edirne'nin Meriç Nehri ile Bosnaköy köyü karayolu arasındaki otlukta henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

    Bölgeden duman yüksekliğini görenlerin ihbarıyla olay yerine Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ekipler yangına müdahale ederken, alevler rüzgarın da etkisiyle atık lastiklerin bulunduğu bölgeye de sıçradı.

    Alevler kontrol altına alınarak söndürüldü

    DHA'nın haberine göre, takviye olarak Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri de bölgeye gönderildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Edirne de Meriç Nehri kıyısında çıkan örtü yangını korkuttu #1

    Edirne de Meriç Nehri kıyısında çıkan örtü yangını korkuttu #2

    Edirne de Meriç Nehri kıyısında çıkan örtü yangını korkuttu #3

    Edirne de Meriç Nehri kıyısında çıkan örtü yangını korkuttu #4

    Edirne de Meriç Nehri kıyısında çıkan örtü yangını korkuttu #5

    Edirne de Meriç Nehri kıyısında çıkan örtü yangını korkuttu #6

    Edirne de Meriç Nehri kıyısında çıkan örtü yangını korkuttu #7

    Edirne de Meriç Nehri kıyısında çıkan örtü yangını korkuttu #8

    Edirne de Meriç Nehri kıyısında çıkan örtü yangını korkuttu #9

    Edirne de Meriç Nehri kıyısında çıkan örtü yangını korkuttu #10

    Edirne de Meriç Nehri kıyısında çıkan örtü yangını korkuttu #11


    İlginizi Çekebilir

    Diyarbakır annelerinin isyanı tek kişilik tiyatro oyunu oluyor
    Gündem

    Diyarbakır annelerinin isyanı tek kişilik tiyatro oyunu oluyor

    Başarılı iş adamı bulduğu yeni btc yatırım projesini açıklıyor!
    BTCPrime

    Başarılı iş adamı bulduğu yeni btc yatırım projesini açıklıyor!

    Lübnan, Ukrayna'dan gelen gemiyi kabul etmedi
    Dünya

    Lübnan, Ukrayna'dan gelen gemiyi kabul etmedi

    Görüş Bildir