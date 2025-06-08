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İHA

Edirne'nin Keşan ilçesinde Beğendik Beldesi istikametinden, Beğendik Kavşağı istikametine giden E.D. (38) yönetimindeki 22 AEE 097 plakalı otomobil, Beykent Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen motosiklet ile çarpıştı.

KEŞAN’DA FECİ KAZA: İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, motosikletten düşen Bülent Çakır (45) ve Kemal Bayram (49) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Çakır ve Bayram'ın cenazeleri, nöbetçi savcı, jandarma ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi alırken, hayatını kaybeden Bayram ve Çakır'ın yakınları da olay yerine akın etti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.