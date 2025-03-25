Edirne'de otomobilin 'yaya geçidi'nde çarptığı 3 kişi yaralandı

DHA
Edirne'de gece saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerindeki Ayşekadın semtindeki yaya geçidinde T.Ö. yönetimindeki 22 NC 934 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı.
YARALI 3 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA
Çarpmanın şiddetiyle 3 kişi metrelerce sürüklenerek yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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