Edirne'de pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

DHA
Edirne'de korkutan kaza..
Öğle saatlerinde Keşan ilçesi Yukarı Zaferiye Mahallesi Örnek Evler Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda 2 yaşındaki Kumsal B., oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek, apartmanın açık olan 1'inci kat penceresinden düştü.
AĞIR YARALANDI
Başını beton zemine çarpan ve ağır yaralanan küçük kız, özel bir araçla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kumsal B., ilk müdahalesinin ardından İstanbul'da bulunan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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