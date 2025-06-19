Edirne'de plakasız otomobille trafiğe çıkan sürücüye 18 bin lira ceza

Edirne'nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Nazmi Başar Caddesi'nde plakasız olarak seyreden B.P. yönetimindeki otomobili durdurdu.

ÇEKME BELGELİ PLAKASIZ ARAÇLA TRAFİĞE ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilin trafikten çekme belgesinin olduğunu belirledi.

18 BİN LİRA CEZA

Sürücünün de yetersiz ehliyete sahip olduğunu tespit eden polis, B.P.'ye 18 bin 534 TL idari para cezası keserken, çekiciye yüklenen otomobili sürücüye teslim etti.