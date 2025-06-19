Abone ol: Google News

Edirne'de plakasız otomobille trafiğe çıkan sürücüye 18 bin lira ceza

Keşan ilçesinde, çekme belgeli plakasız otomobili ile trafiğe çıkan sürücüye 18 bin 534 TL idari para cezası kesildi.

İHA İHA
Güncelleme:
Edirne'de plakasız otomobille trafiğe çıkan sürücüye 18 bin lira ceza

Edirne'nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Nazmi Başar Caddesi'nde plakasız olarak seyreden B.P. yönetimindeki otomobili durdurdu. 

ÇEKME BELGELİ PLAKASIZ ARAÇLA TRAFİĞE ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilin trafikten çekme belgesinin olduğunu belirledi.

18 BİN LİRA CEZA

Sürücünün de yetersiz ehliyete sahip olduğunu tespit eden polis, B.P.'ye 18 bin 534 TL idari para cezası keserken, çekiciye yüklenen otomobili sürücüye teslim etti.

İç Haber Haberleri