Edirne'de satın aldığı arsadan tarih çıktı

Edirne’de yaşayan Remzi Pajo’nun yıllar önce yatırım amacıyla satın aldığı arsa, beklenmedik bir şekilde tarihi bir keşfe sahne oldu. Sarıcapaşa Mahallesi’nde bulunan arazide yapılan incelemeler sonucunda, 15’inci yüzyıla ait Mahmut Ağa Camisi’nin kalıntılarına ulaşıldı.

5 YIL ÖNCE 160 BİN LİRAYA ALDIĞI ARSADAN TARİH ÇIKTI

Yaklaşık 5 yıl önce 160 bin lira karşılığında satın aldığı arsayı değerlendirmek isteyen Pajo, geçen yıl başlattığı süreçte resmi kurumların devreye girmesiyle kazı çalışmalarının yapıldığını belirtti. Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun yönlendirmesiyle bölgede inceleme yapan müze ekipleri, söylentilerin doğru olduğunu ortaya koydu.

"TEMELLER, ARSANIN İÇİNE KADAR UZANIYOR"

Kazı sürecini anlatan Pajo, arazide daha önce bir cami bulunduğuna dair söylentilerin olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

Mahmut Ağa Camisi’nin burada olduğu konuşuluyordu. Kazılar başlayınca temellerin arsamın içine kadar uzandığını gördük. Hatta devamında mezarlık alanı olabileceği de söyleniyor, ancak bunun ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum.

EDİRNE'DE BENZER ÖRNEKLER YAYGIN

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan emekli sanat tarihçisi Prof. Dr. Engin Beksaç, Edirne’de bu tür durumların nadir olmadığını vurguladı. Osmanlı döneminde inşa edilen birçok küçük ibadet yapısının zamanla ortadan kalktığını ve arsalarının özel mülkiyete geçtiğini belirten Beksaç, sürecin köklerinin 1930’lu ve 1940’lı yıllara uzandığını söyledi:

Yıkılmış ya da terk edilmiş mescitlerin arsalarının satılmasıyla bugün bu tür sorunlar ortaya çıkıyor. Bu alanların büyük bölümü zaten bilinen yerler. Dolayısıyla bu tür kalıntıların çıkması şaşırtıcı değil.

ÇÖZÜM: KAMULAŞTIRMA VE KORUMA

Tarihi dokunun korunması gerektiğine dikkat çeken Beksaç, en doğru çözümün mülkiyetin devlete geçirilmesi olduğunu ifade etti:

Eski Osmanlı mahallelerinde bu tür yapılarla karşılaşmak son derece doğal. Bu durumda yapılması gereken, mülkün devlet tarafından devralınarak koruma altına alınmasıdır. Başka bir çözüm yolu görünmüyor.

MÜLK SAHİBİ ÇÖZÜM BEKLİYOR

Arsasında herhangi bir işlem yapamayan Remzi Pajo ise yetkililerden destek beklediğini dile getirerek mağduriyetinin giderilmesini istiyor. Ortaya çıkan tarihi kalıntıların nasıl değerlendirileceği ve mülkiyet sorununun nasıl çözüleceği ise belirsizliğini koruyor.