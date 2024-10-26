Edirne'de silahlı kavga: 1 yaralı

İHA

Edirne Abdurrahman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir restoranın önünde, daha önce aralarında husumet bulunan Y.A. ile M.A., kentte bulunan bir restoranın önünde karşılaştı.

3 EL ATEŞ EDİP KAÇTI

Tarafların aralarında çıkan tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Y.A. yanında bulundurduğu silahla M.A'ya 3 el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan ve yakınları tarafından hastaneye kaldırılan M.A'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheli Y.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.