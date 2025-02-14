İHA
Edirne'de dikkatsizlik kaza getirdi.
Merkez Atatürk Bulvarı'nda motosikletiyle seyir halinde olan Tuba Doğan, feci bir kaza yaşadı.
Sağ şeritte ilerleyen Edirne Toplu Ulaşım Sistemine (ETUS) ait minibüsün sürücüsü, sinyal vermeden sol şeride geçtiği esnada Tuba Doğan'ın kullandığı motosiklet minibüse çarptı.
SON ANDA KURTULDU
Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Doğan, minibüsün altına girmekten son anda kurtuldu. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
Kaza anı, motosiklet sürücüsünün kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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