Edirne'de su arızası çalışmasında doğalgaz hattı patladı

Edirne'de merkez Cumhuriyet Mahallesi 20025. Sokak üzerinde su arızasına müdahale eden Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kazı çalışması sırasında doğalgaz boru hattına zarar verdi.

Yeni yerleşim bölgesi olarak bilinen ve lüks konutların bulunduğu mahallede kepçe operatörünün doğalgaz boru hattını koparması üzerine yaşanan patlama ile vatandaşlar büyük panik yaşadı.

FACİA ÖNLENDİ

Kısa sürede olay yerine gelen Gazdaş ekipleri, doğalgaz akışını kontrol altına alarak, muhtemel bir faciayı önledi.

GAZ KOKUSU YAYILDI

Kazanın ardından çevreye yayılan yoğun gaz kokusu yaklaşık 1 kilometrekarelik alanda hissedildi.

Doğalgazın çevresel faktörlerden dolayı tutuşmaması, bölgede büyük bir felaketin yaşanmasının önüne geçti.