Edirne'de tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü

Edirne'nin Keşan ilçesinden Malkara yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan Ö.K. (50) yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada kamyonette bulunan Pakistan uyruklu Masawood Ur Rehman (25) ve Muhammad Taimoor (31) ile Türk uyruklu T.Y. (17) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yapan ve yol kenarında duran kamyonet, şarampole devrilmemesi için halatla itfaiye aracına bağlandı.

HASTANEDE CAN VERDİLER

Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkartılarak ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Masawood Ur Rehman ve Muhammad Taimoor, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi süren T.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Ö.K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.