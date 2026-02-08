Edirne'de umre vaadiyle dolandırıcılık: Şüpheli gözaltında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dolandırıcılar, vatandaşları tuzağına düşürmek için türlü türlü oyunlar kuruyor.

Buna son örnek Edirne'de yaşandı.

5 Şubat'ta Selimiye Polis Merkezi'ne başvuran 17 vatandaş, bir turizm firması çalışanı olarak tanıdıkları E.Ş'ye kutsal topraklara gitmek için başvurdu.

KİŞİ BAŞI BİN 300 DOLAR VERDİLER

17 vatandaş, kişi başı bin 300 dolar verdiklerini ancak şahsa bir daha ulaşamadıklarını beyan ederek şikayetçi oldu.

DOLANDIRICI ANKARA'DA YAKALANDI

Edirne Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli E.Ş'nin Ankara'da olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alınarak, hakkında adli işlem başlatıldı.