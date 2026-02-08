Muğla'da ‘Kasten öldürme’ suçundan aranan 2 şahıs yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek yürütülen çalışmalar kapsamında, Trabzon Ağır Ceza İlamat Masası tarafından ‘Kasten öldürme’ suçundan haklarında 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ş. ve M.G. isimli iki şahsın Ortaca ilçesinde oldukları tespit edildi.

SAHTE EHLİYET OPERASYONUNDA İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet kipleri tarafından düzenlenen operasyonla, şahıslar saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Bulundukları evde yapılan aramalarda, şahısların fotoğraflarının bulunduğu sahte ehliyetler ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında ayrıca ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçundan da adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen B.Ş. ve M.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.