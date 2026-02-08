Mardin'de soluk borusuna yabancı cisim kaçan çocuk hayatını kaybetti

- Mardin'de 4 yaşındaki E.K., oyuncaklarıyla oynarken soluk borusuna kaçan yabancı cisim nedeniyle yaşamını yitirdi.
- Aile, cismi çıkaramayınca 112'yi arayarak yardım istedi, ancak E.K., hastanede kurtarılamadı.
- Cenazesi mahalle mezarlığında defnedilirken olay hakkında soruşturma devam ediyor.
Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Körsu Mahallesi'nde oyuncaklarıyla oynayan 4 yaşındaki E.K.'yi yerde hareketsiz halde gören ailesi soluk borusuna yabancı cisim kaçtığını fark etti.
Aile, kendi imkanlarıyla yabancı cismi çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.K., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen E.K.'nin cenazesi gözyaşları arasında mahalle mezarlığında defnedildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.