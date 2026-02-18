TOKİ Kırklareli kurası ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? CANLI İZLE TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kırklareli’de hayata geçirilecek 2 bin 255 konut için kura heyecanı başladı. Peki, TOKİ Kırklareli kura çekimi saat kaçta, nereden izlenecek? İşte kura çekimine ilişkin detaylar…