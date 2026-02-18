TOKİ Kırklareli kurası ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? CANLI İZLE

- TOKİ’nin Kırklareli'nde inşa edilecek 2 bin 255 konut için kura çekilişi 18 Şubat Çarşamba günü saat 11.00'de Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak.
- Çekilişi izlemek isteyenler, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayını takip edebilecek.
- Kura sonuçları, TOKİ’nin internet sitesi ve e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek.
Yüzyılın Konut Projesi kura çekimleri kapsamında gözler Kırklareli’ne çevrildi.
Kent genelinde inşa edilecek 2 bin 225 konutun hak sahiplerini belirleyecek çekiliş öncesinde, başvuru yapan vatandaşlar tarih ve saat bilgilerine odaklandı.
Peki, Kırklareli TOKİ çekilişi ne zaman yapılacak? Kura canlı yayını hangi platformdan izlenecek?
İşte TOKİ kura çekimine ilişkin detaylar ve kura sonucu sorgulama ekranı…
TOKİ KIRKLARELİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Hak sahiplerini belirleyecek çekiliş, 18 Şubat Çarşamba günü Atatürk Spor Salonu’nda saat 11.00’de noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Çekilişe katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla ekranlara taşınacak. Kırklareli TOKİ kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak takip edilebilecek.
TOKİ KIRKLARELİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
TOKİ kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından, asil ve yedek hak sahiplerine ait isim listeleri açıklanacak.
Başvuru yapan vatandaşlar, sonuçlara TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden veya e-Devlet sistemi aracılığıyla kolayca ulaşabilecek.
TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI