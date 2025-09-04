Edirne'deki yangın vatandaşlar ve ekiplerin ortak çalışmasıyla söndürüldü Kentte barakaların ve arı kovanlarının alevlere teslim olduğu yangının diğer evlere ulaşmaması için polis, itfaiye ve vatandaşlar el ele vererek yoğun mücadele sergiledi.