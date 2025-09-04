Edirne'deki yangın vatandaşlar ve ekiplerin ortak çalışmasıyla söndürüldü

Edirne'de alevler bir anda yükseldi.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sarıbayır mevkiinde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
DEVLET VE MİLLET BİR OLDU
Arı kovanların ve barakaların alevlere teslim olduğu yangın bölgesine, itfaiye, polis, ambulans ve polis ekiplerinin toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) sevk edildi.
Kadını erkeği, genci yaşlısı ekiplere yardımcı olarak yangının diğer evlere sıçramasının önüne geçti.
KONTROL ALTINDA
Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.