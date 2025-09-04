Abone ol: Google News

Edirne'deki yangın vatandaşlar ve ekiplerin ortak çalışmasıyla söndürüldü

Kentte barakaların ve arı kovanlarının alevlere teslim olduğu yangının diğer evlere ulaşmaması için polis, itfaiye ve vatandaşlar el ele vererek yoğun mücadele sergiledi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 04.09.2025 14:23

Edirne'de alevler bir anda yükseldi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sarıbayır mevkiinde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

DEVLET VE MİLLET BİR OLDU

Arı kovanların ve barakaların alevlere teslim olduğu yangın bölgesine, itfaiye, polis, ambulans ve polis ekiplerinin toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) sevk edildi.

Kadını erkeği, genci yaşlısı ekiplere yardımcı olarak yangının diğer evlere sıçramasının önüne geçti.

KONTROL ALTINDA

Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İç Haber Haberleri