Ege Denizi’nde 5 büyüklüğünde deprem

İHA
Ege Denizi'nde meydana gelen depremlere bir yenisi daha eklendi.
5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 07.46’da merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Zeminden 7 kilometre derilikte meydana gelen depremin en yakın kara parçası olan Muğla’nın Bodrum ilçesine 127 bin kilometre mesafede olduğu açıklandı.
İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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