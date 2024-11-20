Ege Denizi'nde fırtına sebebiyle bazı feribot seferleri iptal edildi

DHA

Tüm Türkiye'de soğuk havalar etkisini gösteriyor.

Kuzey Ege Denizi'nde ise fırtına etkili oldu.

Fırtına sonrası deniz ulaşımı da olumsuz etkilenirken Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firmasına ilişkin yeni bir bilgi paylaşıldı.

İPTAL EDİLDİ

GESTAŞ firması yaptığı açıklamada, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.

SEFERLER BELLİ OLDU

Yapılan bilgilendirmeye göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den saat 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri, Bozcaada'dan ise saat 07.00, 10.00 ve 14.00 seferleri iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Kabatepe'den saat 09.00 ve 13.00 seferleri, Gökçeada'dan ise saat 07.00 ve 11.00 seferleri yapılamayacak.