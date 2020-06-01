EGM: Ahlak kurallarına aykırı birçok kanal kapatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada genel ahlak kurallarına aykırı yayın yapan birçok kanalın kapatıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada yer alan; çocukların psikososyal yönden gelişimlerinin olumsuz etkilenebileceği, aile ve toplum yapısını bozan, genel ahlak kurallarına aykırı ve çocuk cinsel istismarı ögeleri içeren kanallara yönelik çalışma başlatıldığını duyurdu.

İÇERİKLER KALDIRILIP, KANALLAR KAPATILDI

Yapılan çalışmalar sonucunda bu tarz yayın yapan içeriklerin kaldırılması ve şüphelilerin tespiti amacıyla ilgili bakanlıklar ve cumhuriyet başsavcılığı ile koordineli çalışmaların devam ettiği belirtilerek, suç teşkil ettiği değerlendirilen içeriklerin kaldırılarak kanallarının birçoğunun da kapatıldığı vurgulandı.

EGM tarafından yapılan açıklamada, ayrıca çocuk ve gençlerin bu tarz içeriklerden uzak kalmasını sağlamak amacıyla "siber devriye" faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.