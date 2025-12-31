Ehliyet harcı fiyatları 2026: B sınıfı, A sınıfı…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 yılında geçerli olacak vergi ve harç tutarları netleşmeye başladı.

Alınan Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 olarak uygulanmasına karar verilmesi, yeni yıl tarifelerini de doğrudan etkiledi.

Bu düzenlemenin ardından 2026’da uygulanacak ehliyet harçları da belli oldu. Her yıl güncellenen sürücü belgesi ücretleri, özellikle ilk kez ehliyet alacaklar ile mevcut ehliyetini farklı bir sınıfa yükseltmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor.

Açıklanan oran doğrultusunda hem B sınıfı hem de A sınıfı sürücü belgesi harçlarında artış yapıldı.

İşte 2026 B ve A sınıfı ehliyet harçları…

2026 EHLİYET HARCI NE KADAR OLDU?

A, A1 ve A2 sınıfı motosiklet ehliyetleri için ödenen harç tutarı 2025 yılında 1.883,10 TL iken, 2026 itibarıyla 2.239,95 TL seviyesine yükseldi.

B sınıfı ehliyet için ise harç ücreti 2025 yılında 5.678,60 TL iken, 2026 yılında 6.754,69 TL olarak uygulanacak.