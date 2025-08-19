Ekenin yüzünü güldürüyor! Kilosu 500 TL’ye satılıyor, tarım mucizesi olarak görülüyor

Türkiye’de üreticinin yüzünü güldüren tarım ürünleri arasında yer alan süper meyve faydalarıyla yiyeni kazancıyla üreticiyi mutlu ediyor.

Klasik ürünlerin yanı sıra alternatif tarım ürünleri arasında yer alan aronya yüksek getirisiyle üreticilerin yeni gözdesi olmuş durumda.

Avrupa’da uzun süredir rağbet gören aronya uygun bakım koşulları ve bir dekarlık alanda 800 ila 1000 kliogram hasat vermesiyle dikkat çekiyor.

Yüksek antioksidan içeriğiyle sağlık açısından da oldukça faydalı olan bu meyve Türk üreticiler tarafından kazancıyla rağbet görüyor.

KİLOSU 500 TL’DEN SATILIYOR

Zahmetsiz ekimin ardından bir yıl sonra meyve vermeye başlayan aronya kısa sürede kazanç sağlaması nedeniyle pek çok üretici tarafından üretiliyor.

Aronyanın iç piyasada taze meyve olarak kilosu 100 ila 150 TL arasında alıcı bulurken, kurutulmuş veya işlenmiş formu yurtdışında 400–500 TL’ye kadar yükseliyor. Almanya, Hollanda ve Güney Kore gibi ülkelerden gelen yoğun talep sayesinde yerli üreticilere ihracat imkânı da sunuluyor.

Aronya, antosiyanin, C vitamini, demir ve lif açısından oldukça zengin bir meyve. Bu yönüyle bağışıklık sistemini güçlendirmesi, kan şekeri ve kolesterolü dengelemesi gibi sağlık faydalarıyla öne çıkıyor.

Aynı zamanda aronyadan çay, reçel, meyve suyu, kapsül takviye, toz ve kozmetik ürünler üretilebiliyor. Böylece sadece taze meyve olarak değil, işlenmiş formlarıyla da yüksek katma değer sağlanıyor.