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DHA

Türkiye kamuoyunun gündemi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan operasyon...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 şüpheli, dün sabah "suç örgütü, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma" gibi birçok suçlamalarla gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde şu ana kadar 87 kişi gözaltına alınırken, ekiplerin kalan 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Gözaltındaki isimlerin ise ifade işlemleri sürüyor..

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Bu kapsamda aralarında İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, iş insanı Ali Nuhoğlu ve sanatçı Ercan Saatçi'nin de olduğu şüpheliler, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binası'nda sağlık kontrolünden geçirildi.

Polis nezaretinde hastaneye getirilen şüphelilerin arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu öğrenildi.