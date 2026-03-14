Nevşehir'de boğazına yiyecek kaçan sürücüyü jandarma kurtardı

Nevşehir'de boğazına yiyecek kaçan sürücünün jandarma personelinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Nevşehir'de Ankara-Niğde Otoyolu'nda aracıyla seyir halinde olan sürücü, Gülpınar servis alanına geldiğinde boğazına yiyecek kaçtı.
Aracını durdurarak alanda devriye faaliyeti icra eden jandarmadan yardım isteyen sürücüye jandarma personelince Heimlich manevrası uygulandı.
Jandarmanın müdahalesiyle sürücünün boğazına kaçan yiyecek çıkarıldı.
YAŞANANLAR KAMERADA
Jandarmanın Heimlich manevrası uyguladığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
