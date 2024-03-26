Seçim çalışmaları çerçevesinde bir programa katılmak üzere yola çıkan AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, yolda vatandaşların toplandığını görünce ne olduğunu anlamak için aracını durdurdu.
Kalabalığın arasında nefes almakta güçlük çeken küçük bir çocuk olduğunu fark eden Keleş, çocuğun yanına gitti.
Boğazına şeker kaçan çocuğa Heimlich manevrası uygulayarak boğulmasını engelleyen Keleş, çocuğun yeniden nefes almasını sağladı.
Çocuğun ailesi ve olay yerindeki vatandaşlar, Keleş'e teşekkürlerini iletti.
"Bir doktor olarak halkımıza hizmet etmek benim için büyük bir onur"
Tıp doktoru olan Erol Keleş, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Bir doktor ve bir milletvekili olarak halkımızın yanında olmak, onlara hizmet etmek benim için büyük bir onur. Bugün yaşananlar hepimizin birbirimize ne kadar ihtiyacı olduğunu ve insani değerlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Allah'ın izniyle çocuğumuz şimdi sağlıklı ve güvende" dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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