Elazığ'da 20 kelime söyleyebilen papağan

Kentin maskotu haline gelen papağan, “La ilahe illallah” da diyebiliyor.

Elazığ Büyük Çarşı’da bulunan bir petshoptaki Amazon cinsi 5 yaşındaki papağan, “Hacı Baba, Hacı Fatih, La ilahe illallah, Allah, anne ve babacık” gibi birçok kelimeyi söyleyebiliyor.

20'ye yakın kelime öğrenen papağan, 10 bin TL'den satışa çıkarıldı.

“ÇARŞININ GÜLÜ”

25 yıldır pet shop işi ile uğraştığını belirten Fatih Gürbüz, papağanın her türlü kelimeyi kavrama yeteneğine sahip olduğunu belirterek, “Yaklaşık 4 yıldır bende ve değeri şu anda 10 bin liradır. 20’ye yakın kelime konuşuyor. Devamlı konuşuyoruz, genelde her şeyi de söylüyor. Akla gelebilecek her türlü kelimeyi kavrıyor, söylüyor. Bunların ömrü insan ömrü gibi ortalama 70 yıl yaşıyorlar. Şu anda 5 yaşında, yavru sayılır. Her türlü kelimeyi de kavrama yeteneğine sahip, çarşının gülü ve herkes onu çok seviyor. Gelen giden arkadaş ve müşteriler, onunla çok fazla ilgileniyorlar. Bayağı diyalogcu bir papağan.” dedi.

Elazığ'da 20 kelime söyleyen papağan İZLE

“ZİYARETE GELİP GİDENLER OLUYOR”

Çarşı esnaflarından Murat Doğan ise, “Biz bir senedir tanışıyoruz. Buraya geldiğimizde yemek bile yedirtmiyor, yemeği ona da veriyoruz, yemeği vermediğimiz zaman kafasını cama vurup çağırıyor. Sadece çarşının değil, Elazığ’ın maskotu olmuş. Başka yerlerden sırf bunu görmeye gelenler oluyor. Çarşıda kuş ve başka şeyler almaya gelenler gelip seviyorlar, hatta ziyarete gelip gidenler oluyor.” diye konuştu.