Elazığ'da 30 ton karpuz, vatandaşa ücretsiz dağıtıldı

Elazığ’ın Çaydaçıra Mahallesi’nde hizmet veren Metro Mini Hal İşletmesi, sıra dışı bir kampanyaya imza attı. İşletme sahibi Veysel Bozkuş’un girişimiyle düzenlenen etkinlikte, bir tır dolusu karpuz vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

30 TON KARPUZ ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Her hafta salı ve cumartesi günleri “Halk Günü” kapsamında çeşitli indirim ve ücretsiz ürünlerle müşterilerine destek olan işletme, bu kez 30 ton karpuzu halka ikram etti. Tırın mahalleye ulaşmasıyla birlikte dağıtım noktası kısa sürede dolup taştı; vatandaşlar karpuzlarını alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

"VATANDAŞA KATKIMIZ OLSUN İSTEDİK"

Etkinlikten memnun kalan vatandaşlar, hem ikram için hem de bu tür sosyal sorumluluk anlayışı için işletme sahibine teşekkür etti.

Kampanyayla ilgili konuşan Veysel Bozkuş, “Vatandaşın sofrasına küçük de olsa bir katkımız olsun istedik. Gelen herkese afiyet olsun.” dedi.