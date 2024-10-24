Elazığ'da 5 bin yıllık tarihi mahalle 4 büyük depreme meydan okudu

İHA

Elazığ'da UNESCO Geçici Miras Listesinde bulunan 5 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

İnşa edildiği günden beri birçok deprem yaşayan mahalle, 2020'de Elazığ merkezli 6,8 ve 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

Son olarak geçtiğimiz gün Malatya'nın Kale ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremi yaşayan tarihi mahalle, hiçbir hasar almadı.

NORMAL YAPILAR DA HASAR BULUNMUYOR

Pisa Kulesi'nden daha eğri olduğu tescillenen eğri minare, Harput Kalesi, türbeler ve diğer tarihi han, hamam ile konaklarda tek bir taş bile yerinden oynamadı.

Bin 200 rakımlı mahallede tarihi eserlerin yanı sıra normal yapıların da hasar almaması, görenleri ağzı açık bıraktı.

"BİR TAŞ BİLE DÜŞMEDİ"

Mahallede hiçbir yapının zarar görmediğini aktaran Harput Mahallesi Muhtarı Mehmet Demir, şu açıklamalarda bulundu: