Elazığ'da AVM'de yılan paniği

İHA
Elazığ'da alışveriş merkezinin otoparkında görülen yılan kısa süreli paniğe neden oldu..
Elysium Park AVM'de alışveriş yapan bir vatandaş aracını almak için otoparka indi.
ARACIN ALTINDAN ZEHİRLİ ENGEREK ÇIKTI
Aracın altından ses geldiğini fark eden şahıs, aracını çektiğinde kıvrılmış halde duran büyük zehirli engerek yılanı ile karşılaştı.
DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI
Vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydederken, yılanın otoparktan çıkartılarak doğal ortamına bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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