Elazığ'da bir sürücü 2 araç ve tezgahtara çarparak olay yerinden kaçtı

Elazığ'da bir sürücü 2 araç ve tezgahtara çarparak olay yerinden kaçtı

Elazığ’da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, önce otomobil ve motosiklete, ardından tezgahtara çarparak durabildi.

Elazığ'ın merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde meydana gelen olayda, sürücüsünün kontrolünden çıkan 23 HE 467 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 34 FK 451 plakalı motosiklete ve 23 AC 938 plakalı otomobile çarptı.

Tezgahtar genç yaralandı

Hızını alamayarak savrulan araç, ardından bir tezgaha çarptı. Kazada 16 yaşındaki tezgahtar M.E.Ç. yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan sürücü aranıyor

İHA'nın haberine göre, polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ'da bir sürücü 2 araç ve tezgahtara çarparak olay yerinden kaçtı VİDEO