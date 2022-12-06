Petrol
83.02
-2.98%
Euro
19.5613
0.06%
Dolar
18.6455
0.04%
Altın
1.06
0.13%
Borsa
4958
0.00%
Bitcoin
321.447
-0.73%
BTXN Coin
5.34
-1.65%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Elazığ'da bir sürücü 2 araç ve tezgahtara çarparak olay yerinden kaçtı

    Elazığ’da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, önce otomobil ve motosiklete, ardından tezgahtara çarparak durabildi.
    • 06.12.2022 - 00:08
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 00:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ'da bir sürücü 2 araç ve tezgahtara çarparak olay yerinden kaçtı

    Elazığ'ın merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde meydana gelen olayda, sürücüsünün kontrolünden çıkan 23 HE 467 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 34 FK 451 plakalı motosiklete ve 23 AC 938 plakalı otomobile çarptı.

    Tezgahtar genç yaralandı

    Hızını alamayarak savrulan araç, ardından bir tezgaha çarptı. Kazada 16 yaşındaki tezgahtar M.E.Ç. yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.

    Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kaçan sürücü aranıyor

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

    Elazığ'da bir sürücü 2 araç ve tezgahtara çarparak olay yerinden kaçtı VİDEO

    Elazığ da bir sürücü 2 araç ve tezgahtara çarparak olay yerinden kaçtı #1

    Elazığ da bir sürücü 2 araç ve tezgahtara çarparak olay yerinden kaçtı #2

    Elazığ da bir sürücü 2 araç ve tezgahtara çarparak olay yerinden kaçtı #3

    Elazığ da bir sürücü 2 araç ve tezgahtara çarparak olay yerinden kaçtı #4


    'Yatırım ve istihdam odaklı bir bütçe hazırladık'
    Ekonomi

    'Yatırım ve istihdam odaklı bir bütçe hazırladık'

    Max Kruse: Liverpool olmayınca Fenerbahçe'ye gittim
    Futbol

    Max Kruse: Liverpool olmayınca Fenerbahçe'ye gittim

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Görüş Bildir