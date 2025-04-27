İHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.09’da Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kentte paniğe neden oldu.
KORKUDAN BAYILDI
Vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, bir düğün salonunda düzenlenen konser sırasında depreme yakalanan bir kadın ise korkarak bayıldı.
Kadına ilk müdahale ise salondaki vatandaşlar tarafından yapıldı. Vatandaşların yardımı ile kendine gelen kadın, sakinleştirilmeye çalışıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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