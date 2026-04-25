Isparta'da ev ilanı üzerinden dolandırıcılık: 2 şüpheli tutuklandı

Isparta'da sosyal medyada gördüğü satılık ev ilanı için ilan sahibiyle iletişime geçen müşteki, şüpheli şahsın yönlendirmesiyle il merkezindeki bir mahallede evi inceledikten sonra verilen hesaba 1 milyon TL gönderdi.

DOLANDIRICILIKTA 996 BİN TL’LİK VURGUN: 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden vatandaşın başvurusu üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemelerde, şüpheli şahsın hesabına gelen 996 bin 800 TL'nin Mersin'de faaliyet gösteren bir kuyumcu hesabına aktarıldığı ve bu para ile 140 gram 24 ayar altın alındığı tespit edildi.

Şüphelinin yakalanması ve suçtan elde edilen altınlara ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda şahıs Mersin'de tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanırken, olayla bağlantılı ikinci bir şüpheli de belirlenerek gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.